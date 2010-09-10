Мастурбатор

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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 196
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Мастурбатор

Сообщение Sumail » Вчера, 17:37

Привет, мне нужно купить мастурбатор, хочу подарить подруге, прикольнутся хочу, кто знает где можно купить недорого.
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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 202
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Re: Мастурбатор

Сообщение Meran » Вчера, 21:01

Ахахаах, вот это подарок
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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 195
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Re: Мастурбатор

Сообщение BlackFury » 36 минут назад

Привет . Вот отличный секс-шоп https://true-sexshop.ru/dlya-muzhchin/m ... turbatory/ . Там большой выбор любых игрушек для взрослых : тут тебе и мастурбаторы , вибраторы , анальные шарики и так далее . Всё стоит недорого , и ещё в магазине действует доставка , а также очень часто к покупкам дают подарки .
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