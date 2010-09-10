Мастурбатор
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Мастурбатор
Привет, мне нужно купить мастурбатор, хочу подарить подруге, прикольнутся хочу, кто знает где можно купить недорого.
Re: Мастурбатор
Ахахаах, вот это подарок
Re: Мастурбатор
Привет . Вот отличный секс-шоп https://true-sexshop.ru/dlya-muzhchin/m ... turbatory/ . Там большой выбор любых игрушек для взрослых : тут тебе и мастурбаторы , вибраторы , анальные шарики и так далее . Всё стоит недорого , и ещё в магазине действует доставка , а также очень часто к покупкам дают подарки .
- karina_bogdanova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 49
- Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33
Re: Мастурбатор
Sumail писал(а):Привет, мне нужно купить мастурбатор, хочу подарить подруге, прикольнутся хочу, кто знает где можно купить недорого.
Посмотрите в интернет магазине «Tet-a-Tet», большой ассортимент интим товаров высокого качества и вполне приемлемые цены. Заказывала тут https://tet-a-tet.top/urlseks-igrushki/falloimitatory/ двухконечный фаллоимитатор Play Candi Double Dong для подруги, подарок произвел впечатление и в деле опробован Теперь гадаю, чем она меня удивит на ДР...
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