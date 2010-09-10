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Sumail Гость RZN.info Сообщения: 204 Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26 Мастурбатор Цитата Сообщение Sumail » 13 янв 2020, 17:37 Привет, мне нужно купить мастурбатор, хочу подарить подруге, прикольнутся хочу, кто знает где можно купить недорого. Вернуться к началу

karina_bogdanova Гость RZN.info Сообщения: 51 Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33 Re: Мастурбатор Цитата Сообщение karina_bogdanova » 21 июл 2020, 00:35 Sumail писал(а): Привет, мне нужно купить мастурбатор, хочу подарить подруге, прикольнутся хочу, кто знает где можно купить недорого.



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Alisik Гость RZN.info Сообщения: 19 Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 16:38 Re: Мастурбатор Цитата Сообщение Alisik » Сегодня, 10:10 Ну смотря какой вы хотите приобрести и подарить. Кстати многие подруги дарят друг другу такие подарки, что собственно вполне понятно и нормально, особенно, если подруга одинокая. Я своей тоже делалала такой подарок, дарила один из вариантов секс - машин https://lixn.ru/category/seks-mashiny/ , мне этот сайт рекомендовали как лучший, по качеству и стоимости. В итоге оказалось правдой, товар определенно стоят внимания как женского, так и мужского пола. Для них на сайте достаточно большой ассортимент для обоих полов. Вернуться к началу

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