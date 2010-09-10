Мастурбатор

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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 204
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Мастурбатор

Сообщение Sumail » 13 янв 2020, 17:37

Привет, мне нужно купить мастурбатор, хочу подарить подруге, прикольнутся хочу, кто знает где можно купить недорого.
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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 217
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Re: Мастурбатор

Сообщение Meran » 13 янв 2020, 21:01

Ахахаах, вот это подарок
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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 206
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Re: Мастурбатор

Сообщение BlackFury » 13 янв 2020, 23:54

Привет . Вот отличный секс-шоп https://true-sexshop.ru/dlya-muzhchin/m ... turbatory/ . Там большой выбор любых игрушек для взрослых : тут тебе и мастурбаторы , вибраторы , анальные шарики и так далее . Всё стоит недорого , и ещё в магазине действует доставка , а также очень часто к покупкам дают подарки .
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karina_bogdanova
Гость RZN.info
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33

Re: Мастурбатор

Сообщение karina_bogdanova » 21 июл 2020, 00:35

Sumail писал(а):Привет, мне нужно купить мастурбатор, хочу подарить подруге, прикольнутся хочу, кто знает где можно купить недорого.


Посмотрите в интернет магазине «Tet-a-Tet», большой ассортимент интим товаров высокого качества и вполне приемлемые цены. Заказывала тут https://tet-a-tet.top/urlseks-igrushki/falloimitatory/ двухконечный фаллоимитатор Play Candi Double Dong для подруги, подарок произвел впечатление и в деле опробован :D Теперь гадаю, чем она меня удивит на ДР...
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Laca
Гость RZN.info
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 14 июл 2016, 02:13

Re: Мастурбатор

Сообщение Laca » 23 июл 2020, 09:55

Я тоже хочу подруге сделать такой подарок) Уже давно обещаю подарить, выбираю варианты.
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Alisik
Гость RZN.info
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 16:38

Re: Мастурбатор

Сообщение Alisik » 23 июл 2020, 10:10

Ну смотря какой вы хотите приобрести и подарить. Кстати многие подруги дарят друг другу такие подарки, что собственно вполне понятно и нормально, особенно, если подруга одинокая. Я своей тоже делалала такой подарок, дарила один из вариантов секс - машин https://lixn.ru/category/seks-mashiny/ , мне этот сайт рекомендовали как лучший, по качеству и стоимости. В итоге оказалось правдой, товар определенно стоят внимания как женского, так и мужского пола. Для них на сайте достаточно большой ассортимент для обоих полов.
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Mukoll
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 19 авг 2016, 15:43

Re: Мастурбатор

Сообщение Mukoll » Сегодня, 10:41

Думаю, что такое штукой намного приятнее пользоваться, если параллельно смотреть соответствующие видео, или читать рассказы вроде тех, что есть тут :) У меня и без такого приспособления остались весьма позитивные впечатления от рассказов. Что уж говорить о применении их вместе с мастурбатором..
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