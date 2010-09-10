Кресло для отдыха

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Володя9
Гость RZN.info
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 17 июн 2017, 10:55

Кресло для отдыха

Сообщение Володя9 » 15 янв 2020, 08:28

Хочу на дачу приобрести кресло-качалку и в нём отдыхать. Не знаете, где хороший выбор таких кресел?
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Companion
Гость RZN.info
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 19 авг 2019, 08:38

Re: Кресло для отдыха

Сообщение Companion » 15 янв 2020, 08:39

Здорово, я бы тоже не отказался отдыхать на даче, да ещё в таком кресле, а не вкалывать, как папа Карло. А что в магазинах разве нет кресел-качалок? Тогда посмотрите их ещё здесь https://green3.ru/catalog/kresla_kachalki/. Там много всяких моделей.
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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Кресло для отдыха

Сообщение zevc » Вчера, 17:01

Могу вам посоветовать сайт, на котором размещена информация о покупке диванчика любого размера и цвета. Как по мне, то обязательно нужно всё сравнивать, прежде чем на одной какой-то торговой площадке остановиться и начать вести сотрудничество. Тут oneandhome.ru диваны лофт каждый может купить, и не обязательно консультироваться с менеджером по интересующим вопросам, просто кликаете мышкой и оформляете свой заказ с доставкой на дом.
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