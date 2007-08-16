Виртуальная реальность
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Комментарии по программному обеспечению.
Комментарии по программному обеспечению.
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Виртуальная реальность
Народ!
Подскажите, где (в пределах Рязани) можно раздобыть стереоочки - т.е. специальные очки, с красным стеклом для левого глаза и с синим для правого (или наоборот ?). Используется такая фишка для создания эффекта объемности изображения, т.е. формируются 2 полукадра, смещенные по горизонтали, один для левого глаза, а другой для правого.
Помню, когда-то такие очки давали при просмотре фильма "Дети шпионов - 3D", но где их раздобыть сейчас - ХЗ ...
Подскажите, где (в пределах Рязани) можно раздобыть стереоочки - т.е. специальные очки, с красным стеклом для левого глаза и с синим для правого (или наоборот ?). Используется такая фишка для создания эффекта объемности изображения, т.е. формируются 2 полукадра, смещенные по горизонтали, один для левого глаза, а другой для правого.
Помню, когда-то такие очки давали при просмотре фильма "Дети шпионов - 3D", но где их раздобыть сейчас - ХЗ ...
Re: Виртуальная реальность
strider писал(а):Народ!
Подскажите, где (в пределах Рязани) можно раздобыть стереоочки - т.е. специальные очки, с красным стеклом для левого глаза и с синим для правого (или наоборот ?). Используется такая фишка для создания эффекта объемности изображения, т.е. формируются 2 полукадра, смещенные по горизонтали, один для левого глаза, а другой для правого.
Помню, когда-то такие очки давали при просмотре фильма "Дети шпионов - 3D", но где их раздобыть сейчас - ХЗ ...
Раньше шли вместе с дорогими видеокартами, сейчас ищи в комп. магазах на заказ...
strider писал(а):Еще вопрос - можно ли включить режим anaglyph для видеокарт ATI? У меня стоит Radeon 9600XT. Для карт на чипах Nvidia знаю, что можно, если установлен forceware 3d stereo driver
Раньше такие очки шли вместе с видюхами Asus Deluxe, но были никому нах не нужны, т.к. для их нормальной работы требовался монитор с частотой кадров 120-150 герц. Поспрашивай в старых комп. конторах, наверняка валяются у кого-нибудь.. и отдатут за копейки.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 283
- Зарегистрирован: 31 мар 2007, 19:06
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Виртуальная реальность
strider писал(а):Народ!
Подскажите, где (в пределах Рязани) можно раздобыть стереоочки - т.е. специальные очки, с красным стеклом для левого глаза и с синим для правого (или наоборот ?). Используется такая фишка для создания эффекта объемности изображения, т.е. формируются 2 полукадра, смещенные по горизонтали, один для левого глаза, а другой для правого.
Помню, когда-то такие очки давали при просмотре фильма "Дети шпионов - 3D", но где их раздобыть сейчас - ХЗ ...
Зайди в книжный магазин и ищи трехмерные книжки для детей, там они в комплекте с книжкой идут. Фуфел конечно, но если очень хочется то пойдёт
Re: Виртуальная реальность
Думаю стоит в инете поискать с доставкой на дом. Там больше вариантов.
- Дядьдима
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2199
- Зарегистрирован: 17 фев 2009, 23:21
- Откуда: из мамы
- Контактная информация:
Re: Виртуальная реальность
statik22 писал(а):Думаю стоит в инете поискать с доставкой на дом. Там больше вариантов.
Думаешь, за два года он стереоочки так и не нашёл?
"Если кто и погубит Россию, это будут не коммунисты, не анархисты, а проклятые либералы" (с) Ф.М. Достоевский
Re: Виртуальная реальность
Коль оживили тему поделюсь свежими впечатлениями от очков (вроде VR-600 или как-то так). Отстой редкостный - работает только с определённым типом карт, нужна древняя версия драйверов или шаманство со свежими. Максимальное разрешение - 640х480, не каждая игра такое поддерживает (естественно современные), 20 минут пользования - и моск пытается вырваться наружу, а глаза стремятся поменяться местами.
Re: Виртуальная реальность
Виртуальная реальность может удивить не только детей, но и взрослых. Благодаря хорошей разработке специалистов ты можешь себя перенести в другой мир например. И я даже знаю таких специалистов https://arvr.angels-it.com/ru/ . Если Вас заинтересовало, то можете обратиться к ним. Они могут сочетать правильно искусство и технологии.
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