Виртуальная реальность

Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.

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strider
Гость RZN.info
Сообщения: 215
Зарегистрирован: 07 авг 2007, 13:02
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Виртуальная реальность

Сообщение strider » 16 авг 2007, 11:16

Народ!
Подскажите, где (в пределах Рязани) можно раздобыть стереоочки - т.е. специальные очки, с красным стеклом для левого глаза и с синим для правого (или наоборот ?). Используется такая фишка для создания эффекта объемности изображения, т.е. формируются 2 полукадра, смещенные по горизонтали, один для левого глаза, а другой для правого.
Помню, когда-то такие очки давали при просмотре фильма "Дети шпионов - 3D", но где их раздобыть сейчас - ХЗ ...
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Engineer
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3985
Зарегистрирован: 22 окт 2005, 03:06

Re: Виртуальная реальность

Сообщение Engineer » 16 авг 2007, 11:19

strider писал(а):Народ!
Подскажите, где (в пределах Рязани) можно раздобыть стереоочки - т.е. специальные очки, с красным стеклом для левого глаза и с синим для правого (или наоборот ?). Используется такая фишка для создания эффекта объемности изображения, т.е. формируются 2 полукадра, смещенные по горизонтали, один для левого глаза, а другой для правого.
Помню, когда-то такие очки давали при просмотре фильма "Дети шпионов - 3D", но где их раздобыть сейчас - ХЗ ...

Раньше шли вместе с дорогими видеокартами, сейчас ищи в комп. магазах на заказ...
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strider
Гость RZN.info
Сообщения: 215
Зарегистрирован: 07 авг 2007, 13:02
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Сообщение strider » 16 авг 2007, 13:07

Еще вопрос - можно ли включить режим anaglyph для видеокарт ATI? У меня стоит Radeon 9600XT. Для карт на чипах Nvidia знаю, что можно, если установлен forceware 3d stereo driver
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SVT
Пользователь RZN.info
Сообщения: 919
Зарегистрирован: 13 фев 2007, 14:26
Откуда: RZN

Сообщение SVT » 07 сен 2007, 13:01

strider писал(а):Еще вопрос - можно ли включить режим anaglyph для видеокарт ATI? У меня стоит Radeon 9600XT. Для карт на чипах Nvidia знаю, что можно, если установлен forceware 3d stereo driver


Раньше такие очки шли вместе с видюхами Asus Deluxe, но были никому нах не нужны, т.к. для их нормальной работы требовался монитор с частотой кадров 120-150 герц. Поспрашивай в старых комп. конторах, наверняка валяются у кого-нибудь.. и отдатут за копейки.
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DaveGibson
Гость RZN.info
Сообщения: 283
Зарегистрирован: 31 мар 2007, 19:06
Откуда: Рязань
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Re: Виртуальная реальность

Сообщение DaveGibson » 09 сен 2007, 14:56

strider писал(а):Народ!
Подскажите, где (в пределах Рязани) можно раздобыть стереоочки - т.е. специальные очки, с красным стеклом для левого глаза и с синим для правого (или наоборот ?). Используется такая фишка для создания эффекта объемности изображения, т.е. формируются 2 полукадра, смещенные по горизонтали, один для левого глаза, а другой для правого.
Помню, когда-то такие очки давали при просмотре фильма "Дети шпионов - 3D", но где их раздобыть сейчас - ХЗ ...

Зайди в книжный магазин и ищи трехмерные книжки для детей, там они в комплекте с книжкой идут. Фуфел конечно, но если очень хочется то пойдёт :lol:
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statik22
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 18 авг 2009, 21:16

Re: Виртуальная реальность

Сообщение statik22 » 18 авг 2009, 22:24

Думаю стоит в инете поискать с доставкой на дом. Там больше вариантов.
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Дядьдима
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 17 фев 2009, 23:21
Откуда: из мамы
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Re: Виртуальная реальность

Сообщение Дядьдима » 18 авг 2009, 22:43

statik22 писал(а):Думаю стоит в инете поискать с доставкой на дом. Там больше вариантов.


Думаешь, за два года он стереоочки так и не нашёл?
"Если кто и погубит Россию, это будут не коммунисты, не анархисты, а проклятые либералы" (с) Ф.М. Достоевский
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koten
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1356
Зарегистрирован: 18 дек 2005, 12:43

Re: Виртуальная реальность

Сообщение koten » 19 авг 2009, 08:58

Коль оживили тему поделюсь свежими впечатлениями от очков (вроде VR-600 или как-то так). Отстой редкостный - работает только с определённым типом карт, нужна древняя версия драйверов или шаманство со свежими. Максимальное разрешение - 640х480, не каждая игра такое поддерживает (естественно современные), 20 минут пользования - и моск пытается вырваться наружу, а глаза стремятся поменяться местами.
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VasiLissa
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:10

Re: Виртуальная реальность

Сообщение VasiLissa » Сегодня, 14:05

Виртуальная реальность может удивить не только детей, но и взрослых. Благодаря хорошей разработке специалистов ты можешь себя перенести в другой мир например. И я даже знаю таких специалистов https://arvr.angels-it.com/ru/ . Если Вас заинтересовало, то можете обратиться к ним. Они могут сочетать правильно искусство и технологии.
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