Сообщение strider » 16 авг 2007, 11:16

Народ!

Подскажите, где (в пределах Рязани) можно раздобыть стереоочки - т.е. специальные очки, с красным стеклом для левого глаза и с синим для правого (или наоборот ?). Используется такая фишка для создания эффекта объемности изображения, т.е. формируются 2 полукадра, смещенные по горизонтали, один для левого глаза, а другой для правого.

Помню, когда-то такие очки давали при просмотре фильма "Дети шпионов - 3D", но где их раздобыть сейчас - ХЗ ...