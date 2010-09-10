Новые мелодии

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Аскольд
Гость RZN.info
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 14:19

Новые мелодии

Сообщение Аскольд » 17 янв 2020, 14:44

Ребят поделитесь со мной кто-нибудь секретами, кто, где скачивает себе музыку? Особенно речь про новую. Я бывает как услышу что-то годное начинаю сразу искать и не могу найти :?
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Сплинтер
Гость RZN.info
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 22:11

Re: Новые мелодии

Сообщение Сплинтер » Вчера, 16:32

Привет, вроде как есть уже давно специальные приложения, которые помогают определять мелодию и исполнителя не отходя как говорится от кассы :D А вообще порыскать нужно по интернет пространству, обязательно что-то хорошее и профилактичное попадётся.
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ЯВиферон
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 19:33

Re: Новые мелодии

Сообщение ЯВиферон » Сегодня, 11:34

А я вообще такими вещам не занимаюсь, меня вполне всегда радио устраивает что в машине. что на телефоне в наушниках и дома кстати говоря всегда магнитола включена, особо не парюсь по этому вопросу!
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