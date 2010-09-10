Сообщение ЯВиферон » Вчера, 11:34

А я вообще такими вещам не занимаюсь, меня вполне всегда радио устраивает что в машине. что на телефоне в наушниках и дома кстати говоря всегда магнитола включена, особо не парюсь по этому вопросу!