Новые мелодии
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Новые мелодии
Ребят поделитесь со мной кто-нибудь секретами, кто, где скачивает себе музыку? Особенно речь про новую. Я бывает как услышу что-то годное начинаю сразу искать и не могу найти
Re: Новые мелодии
Привет, вроде как есть уже давно специальные приложения, которые помогают определять мелодию и исполнителя не отходя как говорится от кассы А вообще порыскать нужно по интернет пространству, обязательно что-то хорошее и профилактичное попадётся.
Re: Новые мелодии
А я вообще такими вещам не занимаюсь, меня вполне всегда радио устраивает что в машине. что на телефоне в наушниках и дома кстати говоря всегда магнитола включена, особо не парюсь по этому вопросу!
Re: Новые мелодии
Есть один сайт очень такой прикольный на мой вкус прям. Там как раз множество музыки разного направления, думаю и вам понравится например Самый эмоциональный музон NILETTO Любимка у нас бесплатно
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