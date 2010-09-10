Травосмеси

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Хойя
Гость RZN.info
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 05 дек 2016, 22:20

Травосмеси

Сообщение Хойя » Сегодня, 15:59

Здравствуйте. Мне нужна помощь. Работаю в фермерском хозяйстве и нам сейчас нужен новый поставщик травосмесей для сенокоса. Может можете кого-то посоветовать? А то всегда в одном месте закупались, а она закрылись внезапно
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