Сообщение Хойя » Сегодня, 15:59

Здравствуйте. Мне нужна помощь. Работаю в фермерском хозяйстве и нам сейчас нужен новый поставщик травосмесей для сенокоса. Может можете кого-то посоветовать? А то всегда в одном месте закупались, а она закрылись внезапно