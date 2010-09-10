Подскажите
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Подскажите
Здравствуйте. Мне нужна помощь. Работаю в фермерском хозяйстве и нам сейчас нужен новый поставщик травосмесей для сенокоса. Может можете кого-то посоветовать? А то всегда в одном месте закупались, а эта фирма закрылись внезапно
Re: Подскажите
Вы знаете, мой хороший знакомый работает в этой сфере. Я могла бы, наверно, его расспросить, может он и дал бы какой-то дельный совет. Но дело в том, что он сейчас в отпуске. Только через неделю будет. Если будет еще актуально, то я с ним поговорю
Re: Подскажите
Да мне кажется, что и так совсем не сложно найти где закупить оптом сенокосную травосмесь. Вот здесь, например, можете посмотреть: http://moskorma.ru/semena/kormovye-trav ... i-senazha/ Вы, главное, не закупайте семена в Китае. Цены там да, низкие, но ведь при этом и качество отвратительное. Всхожесть у них будет очень низкая.
Re: Подскажите
Знаю, что многие ругают китайские семена. Но я считаю, что это немного незаслуженно. Дело не в том, что они плохие, а в том, что они рассчитаны на другой климат, другую почву, потому у нас и не растет. Так что все верно - покупайте в России
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