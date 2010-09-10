Сообщение Raduznaya » Сегодня, 16:27

Вы знаете, мой хороший знакомый работает в этой сфере. Я могла бы, наверно, его расспросить, может он и дал бы какой-то дельный совет. Но дело в том, что он сейчас в отпуске. Только через неделю будет. Если будет еще актуально, то я с ним поговорю