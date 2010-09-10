Подскажите

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Хойя
Гость RZN.info
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 05 дек 2016, 22:20

Подскажите

Сообщение Хойя » Сегодня, 16:22

Здравствуйте. Мне нужна помощь. Работаю в фермерском хозяйстве и нам сейчас нужен новый поставщик травосмесей для сенокоса. Может можете кого-то посоветовать? А то всегда в одном месте закупались, а эта фирма закрылись внезапно
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Raduznaya
Гость RZN.info
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 23 мар 2016, 22:42

Re: Подскажите

Сообщение Raduznaya » Сегодня, 16:27

Вы знаете, мой хороший знакомый работает в этой сфере. Я могла бы, наверно, его расспросить, может он и дал бы какой-то дельный совет. Но дело в том, что он сейчас в отпуске. Только через неделю будет. Если будет еще актуально, то я с ним поговорю
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Пантерка
Гость RZN.info
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 20:54

Re: Подскажите

Сообщение Пантерка » Сегодня, 18:37

Да мне кажется, что и так совсем не сложно найти где закупить оптом сенокосную травосмесь. Вот здесь, например, можете посмотреть: http://moskorma.ru/semena/kormovye-trav ... i-senazha/ Вы, главное, не закупайте семена в Китае. Цены там да, низкие, но ведь при этом и качество отвратительное. Всхожесть у них будет очень низкая.
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Holly
Гость RZN.info
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 21:50

Re: Подскажите

Сообщение Holly » Сегодня, 18:57

Знаю, что многие ругают китайские семена. Но я считаю, что это немного незаслуженно. Дело не в том, что они плохие, а в том, что они рассчитаны на другой климат, другую почву, потому у нас и не растет. Так что все верно - покупайте в России
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