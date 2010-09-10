Грузоперевозки по РФ
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 41
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Грузоперевозки по РФ
Сколько стоят примерно грузоперевозки из Москвы в Рязань?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 67
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Грузоперевозки по РФ
У меня когда родители переезжали жить в Москву, я им нашел фирму РосТрансКо, которая занимается перевозками различного типа. Заказал у них перевозку газелью, грузчики оказались ответственными и порядочными. Это было год назад, цены возможно поменялись, по желанию посмотрите здесь https://ryazan.rosstransco.com/ точный прайс на услуги, только выберете необходимый город.
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