Любимая еда

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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Любимая еда

Сообщение Яно4ка » Вчера, 21:55

Я просто обожаю хачапури, но с тестом никак не могу подружиться, постоянно оно у меня не такое плотное и эластичное. Решила, что если я хозяйка, тогда нужно баловать своих домашних, разными мучными вкусностями. Для этого дела я заказала тестомес https://www.hlebomoli.ru/ , теперь все мои учения и грязные руки в прошлом. Он всю работу делает за меня, главное правильное количество ингредиентов и за пару минут, все готово. Мне остается подготовить начинку и запечь. Все таки хорошо, что разработали такую технику, намного облегчает женский труд на кухне.
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