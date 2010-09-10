Любимая еда
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Любимая еда
Я просто обожаю хачапури, но с тестом никак не могу подружиться, постоянно оно у меня не такое плотное и эластичное. Решила, что если я хозяйка, тогда нужно баловать своих домашних, разными мучными вкусностями. Для этого дела я заказала тестомес https://www.hlebomoli.ru/ , теперь все мои учения и грязные руки в прошлом. Он всю работу делает за меня, главное правильное количество ингредиентов и за пару минут, все готово. Мне остается подготовить начинку и запечь. Все таки хорошо, что разработали такую технику, намного облегчает женский труд на кухне.
- Kristinaksi
- Гость RZN.info
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 14 июн 2016, 14:01
Re: Любимая еда
я люблю нашу славянскую кухню!
Re: Любимая еда
А я люблю картошку во всех её проявлениях (кроме сырой). Если не лень заморочиться - то драники или вареники с картошкой. Хоть сметаной поливай, хоть жареным луком посыпай - всё равно песня. А если лень, то даже просто в мундирах вкусно и полезно. Под кожурой содержится много витамина С, поэтому надо кидать картошку сразу в кипящую воду, варить под закрытой крышкой и не переваривать лишнего.
Родители хотели, чтобы из меня вышел толк. Так и получилось: толк вышел, бестолочь осталась
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