Сообщение Norikon » 50 минут назад

А я люблю картошку во всех её проявлениях (кроме сырой). Если не лень заморочиться - то драники или вареники с картошкой. Хоть сметаной поливай, хоть жареным луком посыпай - всё равно песня. А если лень, то даже просто в мундирах вкусно и полезно. Под кожурой содержится много витамина С, поэтому надо кидать картошку сразу в кипящую воду, варить под закрытой крышкой и не переваривать лишнего.