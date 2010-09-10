Посудомоечная машина

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Посудомоечная машина

Сообщение Алексей Кобзарь » 21 янв 2020, 16:48

Какой марки посудомоечную машину посоветуете заказать?
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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Re: Посудомоечная машина

Сообщение Яно4ка » Сегодня, 16:07

Если говорить о качественной технике, то это несомненно Midea. Я сам пользуюсь модельным рядом этой техники, и могу сказать, что посудомоечная машина свои функции исполняет по высшему разряду. У меня модель посудомоечной машины midea mfd45s100w , оставляю вам ссылочку . На этом сайте, сможешь найти большой каталог различной техники, и посмотреть все преимущества и характеристики, а после уже выбрать подходящую, и заказать в удобном для тебя магазине.
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