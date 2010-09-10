Раздражение зашкаливает

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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Barabulka222
Гость RZN.info
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 19:37

Раздражение зашкаливает

Сообщение Barabulka222 » 21 янв 2020, 21:30

Сама себе уже не рада, но раздражение волнами накатывает, причем без видимых причин. И не то, чтобы все время в этом состоянии, может раз в 3-4 дня такое находит. И себе не рада, и близким от меня куча проблем. Муж советует к доктору обратиться, а я и не знаю как это объяснить, что со мной происходит.
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Lira
Гость RZN.info
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 19 авг 2014, 00:16

Re: Раздражение зашкаливает

Сообщение Lira » Сегодня, 12:37

Муж прав, лучше к доктору. Хотя я в свое время не пошла к врачу, меня тогда мама лечила, купила мне тенотен и обонемент на фитнесс. Мне было приятно от такой заботы, действительно на фитнесе я отвлекалась от проблемы, которая сидела внутри меня, а тенотен помог мне перестать тревожиться.
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