Раздражение зашкаливает
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
3 сообщения • Страница 1 из 1
- Barabulka222
- Гость RZN.info
- Сообщения: 54
- Зарегистрирован: 23 июл 2015, 19:37
Раздражение зашкаливает
Сама себе уже не рада, но раздражение волнами накатывает, причем без видимых причин. И не то, чтобы все время в этом состоянии, может раз в 3-4 дня такое находит. И себе не рада, и близким от меня куча проблем. Муж советует к доктору обратиться, а я и не знаю как это объяснить, что со мной происходит.
Re: Раздражение зашкаливает
Муж прав, лучше к доктору. Хотя я в свое время не пошла к врачу, меня тогда мама лечила, купила мне тенотен и обонемент на фитнесс. Мне было приятно от такой заботы, действительно на фитнесе я отвлекалась от проблемы, которая сидела внутри меня, а тенотен помог мне перестать тревожиться.
- sasha@vera
- Гость RZN.info
- Сообщения: 40
- Зарегистрирован: 27 дек 2016, 21:42
Re: Раздражение зашкаливает
Lira писал(а):Муж прав, лучше к доктору. Хотя я в свое время не пошла к врачу, меня тогда мама лечила, купила мне тенотен и обонемент на фитнесс. Мне было приятно от такой заботы, действительно на фитнесе я отвлекалась от проблемы, которая сидела внутри меня, а тенотен помог мне перестать тревожиться.
Хороший вариант, согласна св ами и вашей мамой...Она - золото.
3 сообщения • Страница 1 из 1
Вернуться в «Медицина и здоровье»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей