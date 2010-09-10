Сообщение Barabulka222 » 21 янв 2020, 21:30

Сама себе уже не рада, но раздражение волнами накатывает, причем без видимых причин. И не то, чтобы все время в этом состоянии, может раз в 3-4 дня такое находит. И себе не рада, и близким от меня куча проблем. Муж советует к доктору обратиться, а я и не знаю как это объяснить, что со мной происходит.