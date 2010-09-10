Бесплодие
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Бесплодие
После неудачных попыток забеременеть мой муж сдал спермограмму и оказалось что у него маленький процент подвижных сперматозоидов. Лечились мы долго и дорого, но все равно ничего не получалось. Решили обратиться к специалистам из клиники https://www.gmseco.ru/services/embriology-technologies/pixi/ , которые помогли отобрать физиологически более зрелый сперматозоид и перенести его сразу в цитоплазму яйцеклетки. Такой вариант оказался положительным и действующим.
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вернуться в «Медицина и здоровье»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей