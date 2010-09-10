Бесплодие

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Бесплодие

Сообщение Яно4ка » Сегодня, 00:57

После неудачных попыток забеременеть мой муж сдал спермограмму и оказалось что у него маленький процент подвижных сперматозоидов. Лечились мы долго и дорого, но все равно ничего не получалось. Решили обратиться к специалистам из клиники https://www.gmseco.ru/services/embriology-technologies/pixi/ , которые помогли отобрать физиологически более зрелый сперматозоид и перенести его сразу в цитоплазму яйцеклетки. Такой вариант оказался положительным и действующим.
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