Сообщение Максюта1 » Сегодня, 16:58

LitvinA писал(а): Некоторые мужчины отказываются от анализа, считая, что если нет видимых изменений, жалоб, то состояние их здоровья не может внушать опасений. Как вы своего уговорили? При том что головой они понимают что такие исследования Некоторые мужчины отказываются от анализа, считая, что если нет видимых изменений, жалоб, то состояние их здоровья не может внушать опасений. Как вы своего уговорили? При том что головой они понимают что такие исследования https://www.eko-blog.ru/articles/spermogramma/ помогают выявить патологию....порой даже по самому простому обследованию.

Так оно и есть многие мужчины отказываються идти в клинику zabolevaniya-yaichek.ru и тем самым только откладывают лечение на долгий период. Чем дольше проблема не решаеться тем сложнее ее будет решить потом.