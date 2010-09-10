Бесплодие

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Бесплодие

Сообщение Яно4ка » 23 янв 2020, 00:57

После неудачных попыток забеременеть мой муж сдал спермограмму и оказалось что у него маленький процент подвижных сперматозоидов. Лечились мы долго и дорого, но все равно ничего не получалось. Решили обратиться к специалистам из клиники https://www.gmseco.ru/services/embriology-technologies/pixi/ , которые помогли отобрать физиологически более зрелый сперматозоид и перенести его сразу в цитоплазму яйцеклетки. Такой вариант оказался положительным и действующим.
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LitvinA
Гость RZN.info
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 05 окт 2016, 16:48

Re: Бесплодие

Сообщение LitvinA » 02 фев 2020, 09:55

Некоторые мужчины отказываются от анализа, считая, что если нет видимых изменений, жалоб, то состояние их здоровья не может внушать опасений. Как вы своего уговорили? При том что головой они понимают что такие исследования https://www.eko-blog.ru/articles/spermogramma/ помогают выявить патологию....порой даже по самому простому обследованию.
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Максюта1
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 01 июн 2019, 08:57

Re: Бесплодие

Сообщение Максюта1 » Сегодня, 16:58

LitvinA писал(а):Некоторые мужчины отказываются от анализа, считая, что если нет видимых изменений, жалоб, то состояние их здоровья не может внушать опасений. Как вы своего уговорили? При том что головой они понимают что такие исследования https://www.eko-blog.ru/articles/spermogramma/ помогают выявить патологию....порой даже по самому простому обследованию.

Так оно и есть многие мужчины отказываються идти в клинику zabolevaniya-yaichek.ru и тем самым только откладывают лечение на долгий период. Чем дольше проблема не решаеться тем сложнее ее будет решить потом.
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