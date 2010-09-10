Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.

Комментарии по программному обеспечению.



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Всем привет! Планирую пройти онлайн курсы иллюстрации. Ребята, что можете посоветовать?

TanyaLoy писал(а): Всем привет! Планирую пройти онлайн курсы иллюстрации. Ребята, что можете посоветовать?

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