Онлайн курсы иллюстрации
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Комментарии по программному обеспечению.
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Онлайн курсы иллюстрации
Всем привет! Планирую пройти онлайн курсы иллюстрации. Ребята, что можете посоветовать?
- karina_bogdanova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 32
- Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33
Re: Онлайн курсы иллюстрации
TanyaLoy писал(а):Всем привет! Планирую пройти онлайн курсы иллюстрации. Ребята, что можете посоветовать?
Доброго, не вопрос, могу подсказать. Школа дизайна и компьютерной графики АртКрафт вам в помощь! Более подробную информацию посмотрите на сайте. Онлайн курсы иллюстрации проводят опытные преподаватели, сможете «поставить руку» на практических задачах цифрового художника, освоить алгоритм его работы и необходимые инструменты Photoshop. Я осталась довольна, по окончанию - дипломная работа. Сейчас успешно применяю свои знания на практике, планирую дальше продолжать развиваться в этом направлении.
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