Онлайн курсы иллюстрации

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TanyaLoy
Гость RZN.info
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 16:05

Онлайн курсы иллюстрации

Сообщение TanyaLoy » 23 янв 2020, 02:32

Всем привет! Планирую пройти онлайн курсы иллюстрации. Ребята, что можете посоветовать?
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karina_bogdanova
Гость RZN.info
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33

Re: Онлайн курсы иллюстрации

Сообщение karina_bogdanova » Сегодня, 15:04

TanyaLoy писал(а):Всем привет! Планирую пройти онлайн курсы иллюстрации. Ребята, что можете посоветовать?


Доброго, не вопрос, могу подсказать. Школа дизайна и компьютерной графики АртКрафт вам в помощь! Более подробную информацию посмотрите на сайте. Онлайн курсы иллюстрации проводят опытные преподаватели, сможете «поставить руку» на практических задачах цифрового художника, освоить алгоритм его работы и необходимые инструменты Photoshop. Я осталась довольна, по окончанию - дипломная работа. Сейчас успешно применяю свои знания на практике, планирую дальше продолжать развиваться в этом направлении.
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TanyaLoy
Гость RZN.info
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 16:05

Re: Онлайн курсы иллюстрации

Сообщение TanyaLoy » Сегодня, 16:16

karina_bogdanova писал(а):Доброго, не вопрос, могу подсказать. Школа дизайна и компьютерной графики АртКрафт вам в помощь! Более подробную информацию посмотрите на сайте. Онлайн курсы иллюстрации проводят опытные преподаватели, сможете «поставить руку» на практических задачах цифрового художника, освоить алгоритм его работы и необходимые инструменты Photoshop. Я осталась довольна, по окончанию - дипломная работа. Сейчас успешно применяю свои знания на практике, планирую дальше продолжать развиваться в этом направлении.


Спасибо, воспользуюсь вашим советом :D
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