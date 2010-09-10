Москитная сетка
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 42
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Москитная сетка
Посоветуйте какую поставит москитную сетку на окна? Хочу чтобы мошки не залетали, да и кота сберечь)
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 70
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Москитная сетка
Мне постоянно не хватает свежего воздуха в квартире, поэтому у меня всегда открыты окна. Многие сетки мелкие и через них плохо проходит воздух. Наверное поэтому мне и понравилась москитная сетка ультравью она крупная и очень тонка тонкая, что позволяет хорошо пропускать воздух. Поставил такие на все окна в квартире))
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