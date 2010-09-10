Москитная сетка

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Москитная сетка

Сообщение Наташа Швец » 23 янв 2020, 10:24

Посоветуйте какую поставит москитную сетку на окна? Хочу чтобы мошки не залетали, да и кота сберечь)
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Москитная сетка

Сообщение Алексей Кобзарь » 12 минут назад

Мне постоянно не хватает свежего воздуха в квартире, поэтому у меня всегда открыты окна. Многие сетки мелкие и через них плохо проходит воздух. Наверное поэтому мне и понравилась москитная сетка ультравью она крупная и очень тонка тонкая, что позволяет хорошо пропускать воздух. Поставил такие на все окна в квартире))
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