Новая карбокситерапия
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Новая карбокситерапия
Всем приветик, подскажите пожалуйста где могу купить специальную новую инновационную карбокситерапильную масочку?
Re: Новая карбокситерапия
Приветствую, а что это такое и для чего? Хмм по напридумываю названия, что вообще и мыслей никаких нету даже по логике ничего в голову похожего совершенно не приходит
Re: Новая карбокситерапия
Ну если логически размышлять, то по идее маски только для лица существуют и соответственно можно предположить, что данная тема применима для освежения лица например - это как один из вариантов!
Re: Новая карбокситерапия
Это специальные масочки и не только! Очень полезная штука и причём речь идёт не только о женщинах, но и вам мужчинам будет как нельзя кстати полезно такое делать, в разные периоды времени и нечего тут стесняться, вот кстати советую инновационная карбокситерапия без применения инъекций с углекислым газом в наличии
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