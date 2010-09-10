Новая карбокситерапия

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ЯВиферон
Гость RZN.info
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 19:33

Новая карбокситерапия

Сообщение ЯВиферон » 23 янв 2020, 17:30

Всем приветик, подскажите пожалуйста где могу купить специальную новую инновационную карбокситерапильную масочку?
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Сплинтер
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 22:11

Re: Новая карбокситерапия

Сообщение Сплинтер » 24 янв 2020, 11:52

Приветствую, а что это такое и для чего? Хмм по напридумываю названия, что вообще и мыслей никаких нету даже по логике ничего в голову похожего совершенно не приходит :lol: :lol:
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Аскольд
Гость RZN.info
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 14:19

Re: Новая карбокситерапия

Сообщение Аскольд » 24 янв 2020, 14:58

Ну если логически размышлять, то по идее маски только для лица существуют и соответственно можно предположить, что данная тема применима для освежения лица например - это как один из вариантов!
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Ingritt
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 19:45

Re: Новая карбокситерапия

Сообщение Ingritt » Сегодня, 13:44

Это специальные масочки и не только! Очень полезная штука и причём речь идёт не только о женщинах, но и вам мужчинам будет как нельзя кстати полезно такое делать, в разные периоды времени и нечего тут стесняться, вот кстати советую инновационная карбокситерапия без применения инъекций с углекислым газом в наличии
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