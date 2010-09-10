Выбор дивана
Cовместные покупки — принцип организации покупок, при котором несколько лиц объединяются в группу для совершения оптовой закупки товаров. Для покупателей выгода сделки состоит в снижении стоимости товара, для продавца — в единовременной продаже большого количества товара.
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Выбор дивана
Долго выбирали интернет-магазин с хорошей мебелью, так как хотели купить давно уже угловой диван Нашли только один годный нашему вниманию, на котором действительно широчайший выбор. Это "Homecollection" -они производят продукции высокого качества. А самое главное, что нас порадовало, так это оптимальные цены.
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