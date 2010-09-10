Английский язык
Обсуждение сферы образования нашего города.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 41
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Английский язык
Как вообще выучить английский? Какие курсы можете посоветовать?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 67
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Английский язык
Я сейчас живу в Киеве и в последнее время стал задумываться о самообразовании, поскольку это важно. Решил начать с английского, как раз почитал в интернете и понял, что учить его стоит только с преподавателем, чтобы сразу ошибки свои исправлять. Мне понравились эти https://english-planet.kiev.ua курсы, хожу туда уже месяц. За это время достаточно много новой информации узнал и уже могу в кое-каких ситуациях даже разговаривать на английском.
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