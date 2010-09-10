Английский язык

Обсуждение сферы образования нашего города.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Английский язык

Сообщение Наташа Швец » 24 янв 2020, 17:27

Как вообще выучить английский? Какие курсы можете посоветовать?
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Английский язык

Сообщение Алексей Кобзарь » 24 янв 2020, 17:55

Я сейчас живу в Киеве и в последнее время стал задумываться о самообразовании, поскольку это важно. Решил начать с английского, как раз почитал в интернете и понял, что учить его стоит только с преподавателем, чтобы сразу ошибки свои исправлять. Мне понравились эти https://english-planet.kiev.ua курсы, хожу туда уже месяц. За это время достаточно много новой информации узнал и уже могу в кое-каких ситуациях даже разговаривать на английском.
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vazonov11
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 18 авг 2012, 15:49
Откуда: Санкт-Петербург
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Re: Английский язык

Сообщение vazonov11 » Сегодня, 09:05

Вполне возможно попробовать самостоятельно (бесплатно) изучать английский язык. Можно начать с освоения школьной программы. Помогут в этом решебники по английскому. Например, https://uroki.tv/anglijskij-yazyk/. Собранный в ГДЗ материал отвечает всем предоставляемым требованиям общеобразовательного учреждения. Авторы разбирают каждый пункт из всех заданий учебника. Для полноты ответа, они используют различные графические иллюстрации и свои развёрнутые комментарии. Материал из таких пособий отлично дополняет образовательную программу по всем предметам.
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