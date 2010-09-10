Уведомление о переходе на ПСН

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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TanyaLoy
Гость RZN.info
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 16:05

Уведомление о переходе на ПСН

Сообщение TanyaLoy » Сегодня, 00:20

Приветствую! Нужна помощь в составлении и подаче уведомление о переходе на ПСН. Посоветуйте надежную компанию.
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karina_bogdanova
Гость RZN.info
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33

Re: Уведомление о переходе на ПСН

Сообщение karina_bogdanova » Сегодня, 04:10

TanyaLoy писал(а):Приветствую! Нужна помощь в составлении и подаче уведомление о переходе на ПСН. Посоветуйте надежную компанию.


Здравствуйте. Исходя из собственного опыта, я бы вам посоветовала воспользоваться услугами ЦПМП МАГИСТРАТ, сразу сброшу их координаты - https://magistrat24.ru/service/bukhgalt ... ayavleniy/ Предлагают услуги подачи заявлений, уведомлений и справок, высокое качество услуг по наиболее оптимальной цене. Мы с ними сотрудничаем уже довольно длительное время, очень довольны.
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