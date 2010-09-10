Буфет

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Roofdier
Гость RZN.info
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 11:06

Буфет

Сообщение Roofdier » Сегодня, 09:17

В нашем автопарке шеф решил открыть свой буфет. А где для него лучше всего оптом закупать продукты?
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дядя Коля
Гость RZN.info
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 31 янв 2018, 12:43

Re: Буфет

Сообщение дядя Коля » Сегодня, 09:32

Ну что сказать? Молодец Ваш шеф, заботиться о людях. Так и надо. Закупать продукты оптом можно во многих местах, к примеру, в этой компании https://ecln.ru/.
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