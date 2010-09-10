Квартира

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Хойя
Гость RZN.info
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 05 дек 2016, 22:20

Квартира

Сообщение Хойя » 31 минуту назад

Всем доброго дня! Мне нужен совет. Смотрите какое дело. Накопила денег на квартиру наконец-то, но у меня нет опыта сделок с недвижимостью. Вот и переживаю очень - как не попасть к мошенникам? Что можете посоветовать?
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Raduznaya
Гость RZN.info
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 23 мар 2016, 22:42

Re: Квартира

Сообщение Raduznaya » 27 минут назад

Самый простой и логичный вариант - это нанять риэлтора. Это ведь опытный человек, который как раз и знает что и как нужно проверять, чтобы вас не обманули. Так что его работа стоит своих денег
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Пантерка
Гость RZN.info
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 20:54

Re: Квартира

Сообщение Пантерка » 21 минуту назад

Да вот не факт! Что такого делает этот риэлтор, что просит за свои услуги такие бешеные суммы? Я вообще не понимаю за что ему платить. Ладно раньше - надо было бегать, информацию собирать. А сейчас что? Заказал выписку на сайте росреестра да и все: https://egrnreestr.ru/ Там сразу весь расклад по квартире и увидите. И кто собственник и нет ли каких-то проблем
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Holly
Гость RZN.info
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 21:50

Re: Квартира

Сообщение Holly » 15 минут назад

Мы квартиру у знакомых покупали, так что не волновались на этот счет. А иначе тоже вся бы разнервничалась. Недавно читала, что очень большой процент обманов происходит при таких сделках
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