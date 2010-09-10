Квартира
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
4 сообщения • Страница 1 из 1
Квартира
Всем доброго дня! Мне нужен совет. Смотрите какое дело. Накопила денег на квартиру наконец-то, но у меня нет опыта сделок с недвижимостью. Вот и переживаю очень - как не попасть к мошенникам? Что можете посоветовать?
Re: Квартира
Самый простой и логичный вариант - это нанять риэлтора. Это ведь опытный человек, который как раз и знает что и как нужно проверять, чтобы вас не обманули. Так что его работа стоит своих денег
Re: Квартира
Да вот не факт! Что такого делает этот риэлтор, что просит за свои услуги такие бешеные суммы? Я вообще не понимаю за что ему платить. Ладно раньше - надо было бегать, информацию собирать. А сейчас что? Заказал выписку на сайте росреестра да и все: https://egrnreestr.ru/ Там сразу весь расклад по квартире и увидите. И кто собственник и нет ли каких-то проблем
Re: Квартира
Мы квартиру у знакомых покупали, так что не волновались на этот счет. А иначе тоже вся бы разнервничалась. Недавно читала, что очень большой процент обманов происходит при таких сделках
4 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость