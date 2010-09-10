Сообщение BlackFury » Сегодня, 11:10

Привет, всем обитателям этого форума! Мне для нового производства нужно оборудование. основное для изготовления товара уже взяли. теперь нужно дополнительное. из них наиболее важно для нас фасовочно упаковочное оборудование, так что можете подсказать где его можно купить?