Фасовочное оборудование
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Фасовочное оборудование
Привет, всем обитателям этого форума! Мне для нового производства нужно оборудование. основное для изготовления товара уже взяли. теперь нужно дополнительное. из них наиболее важно для нас фасовочно упаковочное оборудование, так что можете подсказать где его можно купить?
Re: Фасовочное оборудование
Я понял твой вопрос, единственное хотелось бы уточнить, во что расфасовать будете и что расфасовать, ежели таблетки. то в блистер или в ламинат? Возможно у меня есть решение просто
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