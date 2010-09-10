Фасовочное оборудование

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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 200
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Фасовочное оборудование

Сообщение BlackFury » Вчера, 11:10

Привет, всем обитателям этого форума! Мне для нового производства нужно оборудование. основное для изготовления товара уже взяли. теперь нужно дополнительное. из них наиболее важно для нас фасовочно упаковочное оборудование, так что можете подсказать где его можно купить?
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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 205
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Re: Фасовочное оборудование

Сообщение Dendi1 » 41 минуту назад

Я понял твой вопрос, единственное хотелось бы уточнить, во что расфасовать будете и что расфасовать, ежели таблетки. то в блистер или в ламинат? Возможно у меня есть решение просто
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