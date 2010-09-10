Брат наркоман, что делать?
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Брат наркоман, что делать?
Привет всем, страшно писать конечно о таком , но что поделаешь . Прошу помощи у всех не безразличных людей . Подскажите что делать с братом наркоманом . Не уговоры не закрытие в квартире его , не чего не помогает . Как быть ?
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей