Брат наркоман, что делать?

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 210
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Брат наркоман, что делать?

Сообщение Meran » Сегодня, 11:14

Привет всем, страшно писать конечно о таком , но что поделаешь . Прошу помощи у всех не безразличных людей . Подскажите что делать с братом наркоманом . Не уговоры не закрытие в квартире его , не чего не помогает . Как быть ?
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей