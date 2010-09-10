Сообщение Meran » Сегодня, 11:14

Привет всем, страшно писать конечно о таком , но что поделаешь . Прошу помощи у всех не безразличных людей . Подскажите что делать с братом наркоманом . Не уговоры не закрытие в квартире его , не чего не помогает . Как быть ?