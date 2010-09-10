Брат наркоман, что делать?
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Брат наркоман, что делать?
Привет всем, страшно писать конечно о таком , но что поделаешь . Прошу помощи у всех не безразличных людей . Подскажите что делать с братом наркоманом . Не уговоры не закрытие в квартире его , не чего не помогает . Как быть ?
Re: Брат наркоман, что делать?
Если у человека нет желания бросить наркотики, то вы тут бессильны. Сколько бы не старались, все равно он опять начнет употреблять. Единственный выход-это положит его в наркологический диспансер, пуст там врачи с ним борются.
Re: Брат наркоман, что делать?
Есть хороший центр реабилитации для алкоголиков и наркоманов. Вот собственно их сайт https://rcpnz.ru хотя они и расположены в городе. Условия вполне нормальные, но главное в том, что завязать с зависимостью они помогают очень эффективно. Так что если не знаете к кому обратиться, то собственно они должны помочь.
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