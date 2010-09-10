Можно ли купить удостоверение полиции?

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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 199
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Можно ли купить удостоверение полиции?

Сообщение Sumail » Сегодня, 11:16

Ребят, всем привет! В общем то недавно от своих знакомых друзей услышал что якобы можно купить удостоверение полицейского, и что оно никак не будет отличаться от настоящего, у меня к вам вопрос, верите ли вы в это, если да, то не знаете ли вы где купить такое удостоверение?
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