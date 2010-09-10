Можно ли купить удостоверение полиции?
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Можно ли купить удостоверение полиции?
Ребят, всем привет! В общем то недавно от своих знакомых друзей услышал что якобы можно купить удостоверение полицейского, и что оно никак не будет отличаться от настоящего, у меня к вам вопрос, верите ли вы в это, если да, то не знаете ли вы где купить такое удостоверение?
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей