Бесперебойник
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 42
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Бесперебойник
Скажите где можно купить бесперебойник и аккамулятор для офиса??
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 70
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Бесперебойник
Зайдите на сайт компании Power Solutions https://powersol.com.ua/battery/battery-12v-18ah.html они занимаются продажей бесперебойников и аккумуляторов. Я у них месяц назад покупал аккумулятор для офиса, нужная штука. У нас часто выключают свет, в эти моменты конечно и сигнализация перестает работать. Чтобы избежать ограбления, поставил аккумулятор на 12В 18Ач и теперь спокойный))
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