Бесперебойник

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Бесперебойник

Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 10:23

Скажите где можно купить бесперебойник и аккамулятор для офиса??
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Бесперебойник

Сообщение Алексей Кобзарь » 26 минут назад

Зайдите на сайт компании Power Solutions https://powersol.com.ua/battery/battery-12v-18ah.html они занимаются продажей бесперебойников и аккумуляторов. Я у них месяц назад покупал аккумулятор для офиса, нужная штука. У нас часто выключают свет, в эти моменты конечно и сигнализация перестает работать. Чтобы избежать ограбления, поставил аккумулятор на 12В 18Ач и теперь спокойный))
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