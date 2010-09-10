Электрогитара для дочки

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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Электрогитара для дочки

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 11:23

Всем привет, дочь хочет электрогитару на день рождения, я в этом вообще не понимаю. Кто может мне посоветовать на что стоит обратить внимание при выборе качественной модели?
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