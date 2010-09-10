Электрогитара для дочки
Обсуждение музыкальной тусовки родного города. Новости от групп и исполнителей.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 85
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Электрогитара для дочки
Всем привет, дочь хочет электрогитару на день рождения, я в этом вообще не понимаю. Кто может мне посоветовать на что стоит обратить внимание при выборе качественной модели?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 46
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Электрогитара для дочки
Я покупала электрогитару фирмы Yamaha в магазине Jazz-shop, они специализируются на музыкальной продукции. Также вам консультанты помогут с выбором, под ваши критерии и бюджет. Я пользуюсь с большим удовольствием данным инструментам, звучание мягкое и плавное. Вот их сайт https://jazz-shop.ru/moskva/catalog/g555_gitary/b2_fender/ с продукцией, заходите и выбирайте.
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