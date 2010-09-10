Раскроечный центр
Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 72
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Раскроечный центр
Хочу купить форматно раскроечный центр (пильную станцию), смотрю по разным магазинам и не могу определиться, может тут есть такие кто брал или будет покупать, нужен совет.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 22 май 2019, 08:44
Re: Раскроечный центр
Ну смотри они конечно есть разные так же и цены. Я подобного рода оборудование все закупал в Станкомплекта, так как мне его советовали не однократно. Вот посмотри на их сайте автоматический форматно раскроечный станок с ЧПУ https://stancomplect.com.ua/oborudovani ... hpu-wdmax/ , цена полностью соответствует качеству плюс можно подобрать станок с разной высотой распила, брал себе E-шку там 76 мм но мне в самый раз. Я уже работаю как года два с их оборудованием и слава богу пока не возникало проблем.
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