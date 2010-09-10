Выбор линз
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 73
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Выбор линз
Когда хотел купить себе линзы, продавец спросила радиус кривизны, пожалуйста разъясните что это и для чего?
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