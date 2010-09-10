Музыка онлайн
Обсуждение музыкальной тусовки родного города. Новости от групп и исполнителей.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 78
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Музыка онлайн
Ребята, кому нравится слушать рэп, советую сервис lal.fm, там можно послушать музыку онлайн в хорошем качестве. А также скачать Каспийский груз, это моя одна из любимых групп, у парней отличные песни. Сервис абсолютно бесплатный и без вирусов, так что имейте в виду.
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вернуться в «Музыкальные группы Рязани»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость