Музыка онлайн

Обсуждение музыкальной тусовки родного города. Новости от групп и исполнителей.

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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Музыка онлайн

Сообщение Алексей Кобзарь » 29 янв 2020, 15:44

Ребята, кому нравится слушать рэп, советую сервис lal.fm, там можно послушать музыку онлайн в хорошем качестве. А также скачать Каспийский груз, это моя одна из любимых групп, у парней отличные песни. Сервис абсолютно бесплатный и без вирусов, так что имейте в виду.
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