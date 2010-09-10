Топливные карты
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 78
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Топливные карты
У кого открыта топливная карта, как вам ее эффективность в деле?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Топливные карты
Я держу доставку быстрого питания и мои водители пользуются картой Вездеход. Вот каталог топливных карт https://petrolcards.ru/toplivnye-karty/vezdehod/ можете условия посмотреть и выбрать подходящие для вас. Меня устраивает, что все транзакции видны в личном кабинете, это значительно упрощает работу с подсчетами трат на топливо.
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