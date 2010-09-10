Топливные карты

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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Топливные карты

Сообщение Алексей Кобзарь » 29 янв 2020, 15:52

У кого открыта топливная карта, как вам ее эффективность в деле?
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Топливные карты

Сообщение Наташа Швец » 29 янв 2020, 17:26

Я держу доставку быстрого питания и мои водители пользуются картой Вездеход. Вот каталог топливных карт https://petrolcards.ru/toplivnye-karty/vezdehod/ можете условия посмотреть и выбрать подходящие для вас. Меня устраивает, что все транзакции видны в личном кабинете, это значительно упрощает работу с подсчетами трат на топливо.
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