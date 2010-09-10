Игры на телефон

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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 88
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Игры на телефон

Сообщение Алексей Кобзарь » 29 янв 2020, 16:54

Где можно скачать бесплатно?
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РусланР
Гость RZN.info
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 22 июл 2019, 12:54

Re: Игры на телефон

Сообщение РусланР » 34 минуты назад

Я жене привез телефон из Китая, и тоже не знал где можно скачать игры. Так как плей маркета на таком телефоне нет. Вот нашол сайт https://myandroid-apk.com на котором нет вредоносных файлов и все игры и приложения бесплатные. Так что заходи и качай.
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