Игры на телефон
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 88
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Игры на телефон
Где можно скачать бесплатно?
Re: Игры на телефон
Я жене привез телефон из Китая, и тоже не знал где можно скачать игры. Так как плей маркета на таком телефоне нет. Вот нашол сайт https://myandroid-apk.com на котором нет вредоносных файлов и все игры и приложения бесплатные. Так что заходи и качай.
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