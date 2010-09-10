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Зинаидушка Гость RZN.info Сообщения: 35 Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12 Re: Игры на телефон Цитата Сообщение Зинаидушка » Вчера, 22:13 Алексеич писал(а): А в тырнете во что играете? Я имею ввиду браузерные игры, какие теперь популярные? Поделитесь своими наработками плиз)

С удовольствием поделюсь с вами виртуальным местом, где регулярно играю в браузерные игры онлайн С удовольствием поделюсь с вами виртуальным местом, где регулярно играю в браузерные игры онлайн https://gamezz.ru/ . Мне нравиться, что не нужно устанавливать какие то программы, клиенты, то есть все максимально просто, ну и тем более там есть мои любимые карточные игры - косынка, паук, а также нарды и судоку. Мне этого вполне хватает, чтобы нормально оттянуться, советую) Вернуться к началу

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