Игры на телефон
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 317
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Игры на телефон
Где можно скачать бесплатно?
Re: Игры на телефон
Я жене привез телефон из Китая, и тоже не знал где можно скачать игры. Так как плей маркета на таком телефоне нет. Вот нашол сайт https://myandroid-apk.com на котором нет вредоносных файлов и все игры и приложения бесплатные. Так что заходи и качай.
Re: Игры на телефон
А в тырнете во что играете? Я имею ввиду браузерные игры, какие теперь популярные? Поделитесь своими наработками плиз)
- Зинаидушка
- Гость RZN.info
- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12
Re: Игры на телефон
Алексеич писал(а):А в тырнете во что играете? Я имею ввиду браузерные игры, какие теперь популярные? Поделитесь своими наработками плиз)
С удовольствием поделюсь с вами виртуальным местом, где регулярно играю в браузерные игры онлайн https://gamezz.ru/ . Мне нравиться, что не нужно устанавливать какие то программы, клиенты, то есть все максимально просто, ну и тем более там есть мои любимые карточные игры - косынка, паук, а также нарды и судоку. Мне этого вполне хватает, чтобы нормально оттянуться, советую)
Re: Игры на телефон
Благодарочка милая, за дельный совет! Не скажу пока что верю вам, аль нет, но когда сыграю в нарды, паука, вот тогда скажу наверняка! )
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