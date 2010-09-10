Игры на телефон

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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 317
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Игры на телефон

Сообщение Алексей Кобзарь » 29 янв 2020, 16:54

Где можно скачать бесплатно?
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РусланР
Гость RZN.info
Сообщения: 58
Зарегистрирован: 22 июл 2019, 12:54

Re: Игры на телефон

Сообщение РусланР » 11 фев 2020, 22:56

Я жене привез телефон из Китая, и тоже не знал где можно скачать игры. Так как плей маркета на таком телефоне нет. Вот нашол сайт https://myandroid-apk.com на котором нет вредоносных файлов и все игры и приложения бесплатные. Так что заходи и качай.
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Алексеич
Гость RZN.info
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 12 окт 2017, 23:26

Re: Игры на телефон

Сообщение Алексеич » 22 ноя 2020, 22:13

А в тырнете во что играете? Я имею ввиду браузерные игры, какие теперь популярные? Поделитесь своими наработками плиз)
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Зинаидушка
Гость RZN.info
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12

Re: Игры на телефон

Сообщение Зинаидушка » 23 ноя 2020, 22:13

Алексеич писал(а):А в тырнете во что играете? Я имею ввиду браузерные игры, какие теперь популярные? Поделитесь своими наработками плиз)

С удовольствием поделюсь с вами виртуальным местом, где регулярно играю в браузерные игры онлайн https://gamezz.ru/ . Мне нравиться, что не нужно устанавливать какие то программы, клиенты, то есть все максимально просто, ну и тем более там есть мои любимые карточные игры - косынка, паук, а также нарды и судоку. Мне этого вполне хватает, чтобы нормально оттянуться, советую)
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Алексеич
Гость RZN.info
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 12 окт 2017, 23:26

Re: Игры на телефон

Сообщение Алексеич » Вчера, 23:29

Благодарочка милая, за дельный совет! Не скажу пока что верю вам, аль нет, но когда сыграю в нарды, паука, вот тогда скажу наверняка! )
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