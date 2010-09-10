Дом из бруса
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 78
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Дом из бруса
Я хочу построить дом из бруса, посоветуйте мне хорошую компанию которая занимается постройкой.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 22 май 2019, 08:44
Re: Дом из бруса
Есть компания, которая занимается постройкой деревянных домов по готовому проекту, называется "СК-Бани". Вот переходите к ним на сайт https://sk-bani.ru/catalog/srubi-pod-usadku/ и смотрите проекты и цены. Они учтут все ваши пожелания и посоветуют как лучше сделать, так как работают они уже не первый год и с высока своего профессионализма могут предложить лучший вариант в вашем случае.
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