Дом из бруса

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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Дом из бруса

Сообщение Алексей Кобзарь » 29 янв 2020, 17:16

Я хочу построить дом из бруса, посоветуйте мне хорошую компанию которая занимается постройкой.
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Алехандро Пенгер
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 22 май 2019, 08:44

Re: Дом из бруса

Сообщение Алехандро Пенгер » Вчера, 09:19

Есть компания, которая занимается постройкой деревянных домов по готовому проекту, называется "СК-Бани". Вот переходите к ним на сайт https://sk-bani.ru/catalog/srubi-pod-usadku/ и смотрите проекты и цены. Они учтут все ваши пожелания и посоветуют как лучше сделать, так как работают они уже не первый год и с высока своего профессионализма могут предложить лучший вариант в вашем случае.
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