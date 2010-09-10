Упадок сил

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Упадок сил

Сообщение Наташа Швец » Вчера, 09:52

Спортсмены, у меня такой вопрос, я занимаюсь профессионально бодибилдингом. В последнее время чувствую упадок сил, как с этим бороться?
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Упадок сил

Сообщение Алексей Кобзарь » Вчера, 11:11

У меня зачастую такое состояние начинается зимой, потому что витаминов не хватает и организм начинает терять силы. Естественно, в наше время эта проблема легко решается, главное, просто найти подходящий препарат. Судя по описанию вашей проблемы, стоит мастерон купить в магазине ProDoping. Этот препарат поможет вам получить прилив сил и увеличит коэффициент силового показателя, что в бодибилдинге самое главное.
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