Упадок сил
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Упадок сил
Спортсмены, у меня такой вопрос, я занимаюсь профессионально бодибилдингом. В последнее время чувствую упадок сил, как с этим бороться?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 78
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Упадок сил
У меня зачастую такое состояние начинается зимой, потому что витаминов не хватает и организм начинает терять силы. Естественно, в наше время эта проблема легко решается, главное, просто найти подходящий препарат. Судя по описанию вашей проблемы, стоит мастерон купить в магазине ProDoping. Этот препарат поможет вам получить прилив сил и увеличит коэффициент силового показателя, что в бодибилдинге самое главное.
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