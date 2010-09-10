Певец года

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Сплинтер
Гость RZN.info
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 22:11

Певец года

Сообщение Сплинтер » Вчера, 17:07

Всё время слежу на протяжении последних лет 10 этак за хит-парадами и топовыми чатами музыкальными. Как-то очень много всего интересного передают, не успеваю запоминать исполнителей по именам. Подскажите как и где лучше находить треки с возможностью скачивания?
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя