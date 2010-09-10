Певец года
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Певец года
Всё время слежу на протяжении последних лет 10 этак за хит-парадами и топовыми чатами музыкальными. Как-то очень много всего интересного передают, не успеваю запоминать исполнителей по именам. Подскажите как и где лучше находить треки с возможностью скачивания?
Re: Певец года
Дружище давным давно как раз под и такие вот вопросы придумали во-первых интернет, а во-вторых специализированные сайты, на которых и размещают всевозможную музыку
Вы как будто из каменного века.
Вы как будто из каменного века.
2 сообщения • Страница 1 из 1
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