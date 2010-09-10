Певец года
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Певец года
Всё время слежу на протяжении последних лет 10 этак за хит-парадами и топовыми чатами музыкальными. Как-то очень много всего интересного передают, не успеваю запоминать исполнителей по именам. Подскажите как и где лучше находить треки с возможностью скачивания?
Re: Певец года
Дружище давным давно как раз под и такие вот вопросы придумали во-первых интернет, а во-вторых специализированные сайты, на которых и размещают всевозможную музыку
Вы как будто из каменного века.
Вы как будто из каменного века.
Re: Певец года
Не стоит так человека корить.. Не все пользуются интернетом, или по тем или иным причинам не могут себе позволить его оплачивать или просто не умеют, потому поспешных выводов не стоит делать!
Re: Певец года
Да да и я соглашусь, что много интересной музыки начало появляться. А вы например слышали Композиция Тима Белорусских просто Лера Минута Вечера у нас в формате mp3 послушайте просто обалденная
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